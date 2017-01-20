Москва, 20 января, 2017, 14:06 — ИА Регнум. В Госдуме не исключают, что стоимость «Турецкого потока» вырастет, а политические риски велики, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Gazprom.ru Газопровод

Госдума ратифицировала соглашение по «Турецкому потоку». Целью соглашения является создание благоприятной, прозрачной и стабильной нормативно-правовой базы, включая налоговый и таможенный режимы, для проектирования, строительства и эксплуатации газопроводной системы, создаваемой для осуществления поставок российского газа в Турцию, а также для транзитной транспортировки российского газа через республику в сопредельные государства.

Дорогой поток

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Поздняков считает, что затраты на строительство газопровода увеличатся. Только в 2016 году «Газпром» инвестировал в реализацию проекта «Турецкий поток» более 38 млрд рублей, инвестиции в морскую часть трубопровода «Турецкий поток» составят около 7 млрд евро, в документах, которые представлены в Госдуму на ратификацию, говорится: «Инвестиции, необходимые для реализации проекта в двухниточном исполнении, включая затраты, понесенные ранее в рамках реализации морского участка проекта «Южный поток», составляют около 7 миллиардов евро», указал парламентарий.

«Я не буду опровергать эти цифры. Просто отмечу, что такая сумма была озвучена в 2015 году. С тех пор, видимо, цена не пересматривалась. Но ясно, что сейчас затраты увеличатся», — говорит Поздняков. «Более того, ничего не сказано о стоимости компрессорных станций. Таким образом, я склонен согласиться с рядом экспертов, которые оценили общую сумму затрат на строительство трубопровода, а также компрессорных станций приблизительно в 20 млрд долларов», — отметил он.

Также депутат напомнил, что на «Южный поток» «Газпром» потратил до 17 млрд долларов. «Казалось бы, надо радоваться, что для «Турецкого потока» может быть использована часть проложенных труб. Но ведь гарантий, что новый газопровод не будет заблокирован, нет», — считает Поздняков.

Он призвал не забывать, что вице-президент по энергосоюзу Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Европейская комиссия выступает за сохранение транзита российского «голубого топлива» через Украину и после 2019 года.

Политика

«Турецкий поток» — проект рискованный с политической точки зрения, считает Поздняков. «Россия отдает контроль над южным направлением своего газового экспорта члену НАТО — Турции. Турция при этом продолжает вести боевые действия в Сирии, но вовсе не против ИГИЛ (запрещенной в России организации)», — рассуждает он. «И вообще последние события в этой стране показали, что ситуация в ней, во-первых, нестабильна и грозит перерасти в серьезные военные столкновения, а, во-вторых, нет абсолютно никаких гарантий, что страна НАТО не изменит свою внешнюю политику под влиянием тех или иных обстоятельств. С этой точки зрения, «Турецкий поток» достаточно рискованный», — считает парламентарий.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») считает, что соглашение о строительстве газопровода является существенным шагом на пути к формированию диверсифицированной системы поставок газа из России потребителям Европы и других стран. «Мы рассчитываем, что турецкие власти добросовестно будут выполнять взятые на себя обязательства», — говорит он. «Наше сотрудничество с Турцией во всех сферах должно служить интересам народов наших стран и способствовать укреплению мира и стабильности в регионе», — отметил депутат. «Серьезная поддержка ратификации в Государственной думе соглашения о строительстве газопровода «Турецкий поток» демонстрирует стремление российских парламентариев к развитию всестороннего сотрудничества России и Турции, даже в условиях непростой истории наших взаимоотношений и упорных попыток внешних сил разрушить наши отношения», — указал Железняк.

Транзитные риски

Ввод в действие данного газопровода существенно снижает транзитные риски и позволяет уменьшить объем прокачки газа через территорию Украины, заявил замглавы Минэнерго Юрий Сентюрин в ходе обсуждения. «При этом отмечу, что «Турецкий поток» будет сооружаться в купе с решениями вопросов по «Северному потоку-2». Все это вместе позволит в значительной степени ослабить транзитные риски для российского газа на европейский рынок», — сказал он. Министерство констатирует рост объемов поставки российского газа на глобальные рынки, в частности, на европейские. «Поэтому сегодня однозначно предсказать, что полностью будет вопрос решен с транзитом через Украину благодаря решению эти двух газопроводных вопросов, я бы так не стал сегодня утверждать. Вместе с тем отмечаю существенное снижение транзитных рисков. Это самая главная определяющая вещь», — указал замминистра.