Саратов, 20 января, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Лабораторией Балаковской районной станции по борьбе с болезнями животных 18 января выявлен генетический материал возбудителя африканской чумы свиней при исследовании биоматериала от пяти кабанов, павших на территории лесной зоны Духовницкого района, и двух свиней, павших в личном подсобном хозяйстве жителя рабочего поселка Мокроус в Федоровском районе. Об этом сообщила пресс-служба Управление ветеринарии правительства Саратовской области, передает ИА REGNUM.

woodley wonderworks Свиньи

Таким образом, в области зафиксировано два новых очага заболевания свиней африканской чумой, отмечают в ведомстве. Ветеринарная служба приступила к проведению предусмотренных ветеринарным законодательством мероприятий по ликвидации инфекции и обеспечению карантинного режима в очагах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году, чтобы ограничить распространение вируса АЧС, в охотничьих угодьях Саратовской области дано разрешение на отстрел 2103 кабанов, в том числе 1256 особей в возрасте до одного года.

По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, численность кабана в регионе области в последнее время находится на уровне 13 тыс. особей. Кабан распространен на большей территории региона, однако более 80% его популяции сосредоточено в Правобережье — в Лысогорском, Петровском и Вольском, районах. В Левобережье — в Балаковском, Марксовском и Ивантеевском районах.