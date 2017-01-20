Минск, 20 января, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Белорусские власти видят выход из ситуации, сложившейся с поставками нефти из России, в том, чтобы для компенсации сокращения импортного российского продукта найти ему альтернативу в других странах. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко во время заслушивания доклада, представленного белорусским вице-премьером Владимиром Семашко, заявил, что ждал отчёта о состоянии нефтегазовых поставок в связи с «поведением России». По его мнению, от людей ничего, что происходит между Минском и Москвой в этой связи, скрывать не надо.

«Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами», — сказал он.

По словам Лукашенко, уже подобраны варианты альтернативных поставщиков. Были проделаны пробные поставки.

«Мы некоторые испробовали, испытали уже на практике, доставляя нефть с Черного и Средиземного морей на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически», — сообщил Лукашенко.

Напомним, Белоруссия — экспортёр российских нефти и газа. С 2016 года белорусские государственные предприятия стали оплачивать продукцию дочерней компании «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» не по контрактной цене, а по цене, которую руководство республики сочло справедливой. Накопился долг в размере $300 миллионов, наличие которого Минск категорически отрицал.

В ответ на это Москва сократила объёмы поставок нефти. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ) установило новые тарифы на транспортировку российской нефти по своей территории с февраля 2017 года. Тариф повышается с 267,32 до 287,90 рублей за тонну чёрного золота. Решение газового спора было перенесено на 2017 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, состоявшееся в начале января совещание Федеральной антимонопольной службы и МАРТ по тарифам на транспортировку российской нефти по территории Белоруссии на 2017 год не привело к решению вопроса.