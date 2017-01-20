Санкт-Петербург, 20 января, 2017, 14:06 — ИА Регнум. В первые часы работы многофункциональных центров в Петербурге наблюдался ажиотаж среди родителей, которые записывают своих детей в первые классы выбранных школ, но он быстро спал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Александр Кержнер. В первый класс (фрагмент). 1950

20 января в Петербурге начался второй этап приема заявлений на зачисление в первые классы школ на 2017−2018 учебный год. Заявку можно подать как в МФЦ лично, так и через электронный сайт. Зимой 2015 года из-за потока желающих, дежуривших у компьютеров, чтобы в первые же минуты работы портала записать детей в выбранную школу, вебсайт вышел из строя. Родители бросились в ближайшие МФЦ, что создало очереди из сотен человек.

«В первый день всегда ажиотаж, но сегодня он был меньше, чем в аналогичные дни в прошлом году. Из пятидесяти восьми МФЦ уже двадцать работали в штатном режиме к 10 утра. К полудню они приняли 6,5 тысяч заявлений. Для сравнения: в тот страшный день в 2015 году, когда рухнул портал, к полудню было подано более 20 тысяч заявлений», — сказал начальник отдела по работе со СМИ Виталий Симонов. По его словам, разделение родителей на три потока способствовало нормальному функционированию системы записи.

На первом этапе в школы записываются граждане, чей ребенок имеет право на льготы, на втором этапе — с сегодняшнего дня — принимаются документы от граждан, проживающих на закрепленной территории. Они могут выбрать три приоритетные для себя школы. Дата и время подачи заявления в учебные учреждения не имеют значения, обращаться в центры госуслуг в первый же день старта кампании не обязательно. Прием будут вести до 5 сентября, но после 30 июня стартует третий этап, и зачисление будет производиться на общих основаниях для всех остальных петербуржцев.

«Мы должны принять около 60 тысяч первоклассников, и это не очень большой поток», — сказал Симонов.

Представитель комитета по образованию Даниил Борисов подтвердил, что мест в первых классах хватит всем. «Все 57 тысяч детей попадут в первый класс, если же вдруг не хватит мест, будут открываться дополнительные классы, все эти меры предусмотрены», — сказал Борисов.

По данным комитета по образованию, к 12:00 в Петербурге около 6,5 тыс. родителей подали заявления через МФЦ, и еще около 9 тыс. человек — через электронный портал записи.

«Самый напряженный момент был ровно в 9 часов утра, когда родители попали в МФЦ, но уже в течение 40 минут очереди рассосались», — добавили в комитете по образованию.

Добавим, при подаче документов на зачисление в первый класс родителям понадобится паспорт РФ и оригинал свидетельства о рождении ребенка. В отдельных случаях предъявляются документы, подтверждающие законность представления интересов ребенка. Получив распечатанное заявление, необходимо тщательно проверить соответствие указанной в нем информации исходным данным. Подать заявление на зачисление в первый класс можно в любой из 58 центров государственных и муниципальных услуг, независимо от места регистрации в Петербурге и адреса школы.