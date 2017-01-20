Саратов, 20 января, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Фондом содействия реформированию ЖКХ перечислено в Саратовский регион на завершение третьего и четвертого этапов программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 858,6 млн рублей. Такая информация прозвучала на заседании комитета Саратовской областной думы по бюджету и налогам, сообщает ИА REGNUM.

hayabuzo Деньги

По данным Министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, в третьем и четвертом этапах программы участвуют 6 территорий: Саратов, Энгельс, Балашов, Петровск, Краснопартизанский и Пугачёвский районы. В общей сложности планируется переселить свыше 9,3 тыс. человек из 4285 аварийных жилых помещений (366 многоэтажных домов).

В Саратове в рамках 3 и 4 этапов планируется переселить 5451 человека из 2636 аварийных жилых помещений."Сумма денежных средств, выделенных региону на строительство домов под переселение, составляет 10 млрд рублей», — констатировал губернатор Валерий Радаев на совещании 20 января по итогам инспекции выполнения программы в Энгельском райне.

По его словам, в Энгельсском районе в 3 и 4 этапах планируется переселить 3650 человек из 1517 аварийных жилых помещений. По итогам объявленных администрацией аукционов заключены муниципальные контракты на приобретение 1514 жилых помещений в 11 многоквартирных домах, срок сдачи — до 1 августа 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовском регионе не выполняются установленные сроки завершения строительства жилья и переселения граждан. Губернатор Валерий Радаев в очередной раз пригрозил чиновникам увольнением за срыв выполнения второго этапа программы по переселению граждан из аварийного жилья. Крайнее недовольство было выражено руководителям Краснопартизанского, Ершовского, Петровского, Красноармейского и Энгельсского районов.

На селекторном совещании 26 октября 2016 года, где обсуждалось выполнение второго этапа программы по переселению граждан, было сказано, что в Энгельсском районе в рамках второго этапа предусмотрено переселение 1805 граждан, в Саратове — 2960 человек. Всего второй этап предусматривает переселение 5500 жителей, следующий этап — 9500 человек. В целом же, по итогам всех этапов программы в регионе будет переселено около 20 тыс. граждан.

Читайте также: Саратовская область названа аутсайдером по переселению из ветхого жилья

Ранее, в августе 2016 года, губернатор Валерий Радаев заявил, что у региона есть достаточное финансирование для исполнения госпрограммы по переселению из ветхого жилья, но ее реализация буксует из-за «разгильдяйства» глав муниципалитетов. Тогда губернаторское предупреждения получили руководители Ершовского и Петровского районов.

Второй этап программы переселения из аварийного жилфонда должен быть завершен в регионе до 1 сентября 2017. В общей сложности по программе планировалось переселить 19 тыс. 480 человек из почти 9 тыс. аварийных жилых помещений.

По словам министра строительства и ЖКХ области Дмитрия Тепина, в июле 2016 года Фондом ЖКХ принято решение о выделении Саратовской области финансовой поддержки в размере 2 млрд рублей и одобрена заявка на предоставление финансовой поддержки на реализацию четвертого этапа программы.

Читайте ранее в этом сюжете: Переселение из ветхого жилья в Саратовской области: «Просто разгильдяйство»