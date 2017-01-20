Вена, 20 января, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Цены на нефть растут второй день подряд в ожидании встречи стран ОПЕК, назначенной на выходные 21−22 января, сообщает 20 января Reuters.

Gazprom.ru Нефтяная платформа. Россия

Мировые цены на нефть марки Brent выросли на 68 центов и достигли $54,84 за баррель.

«Мы надеемся на то, что цена на нефть поднимется, когда ОПЕК и другие страны не входящие в картель в эти выходные подтвердят, что они действительно намерены стабилизировать рынок нефти посредством сокращения производства», — заявил старший экономист по вопросам энергетики ABN Amro, Ханс ван Клиф.

Встреча в выходные в Вене членов ОПЕК и некоторых других производителей черного золота, включая Россию, создаст комплексный механизм, позволяющий проверить действительно ли идет сокращение производства производителями нефти.

Тем не менее высокие запасы нефти и бензина в США оказали давление на цены на нефть.

На прошлой неделе запасы нефти в США неожиданно выросли на 2,3 миллиона баррелей, запасы бензина также растут, ввиду сокращения спроса.

Напомним, с первого января 2017 года страны ОПЕК, а также другие страны, не входящие в картель, начали сокращение объемов добычи нефти, чтобы стабилизировать мировой рынок топлива.