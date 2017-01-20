Рим, 20 января, 2017, 13:51 — ИА Регнум. В итальянском отеле Rigopiano, на который в ночь на 19 января сошла снежная лавина, найдены шестеро выживших, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на спасателей.

Scientif38 Лавина

По данным издания, люди смогли выжить под снегом, попав в «воздушный карман». Поисково-спасательные работы на месте трагедии в области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо продолжаются.

Ранее спасатели извлекли из-под снежных завалов тела четырех погибших. По предварительным данным, в отеле находились 35 человек — постояльцы и сотрудники.