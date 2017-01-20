Астана, 20 января, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Руководители местных департаментов Комитета национальной безопасности Казахстана могут по своему усмотрению приостанавливать работу социальных сетей без соответствующего решения суда. Соответствующие поправки в законе «О связи», вступили в силу с 1 января 2017 года и были опубликованы на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов Казахстана.

Pixabay.com Блокировка сетей

По мнению известного казахстанского юриста Джохара Утебекова, основания для блокировки, прописанные в законе «О связи», весьма размыты. По словам Утебекова, руководители департаментов КНБ могут блокировать работу не только социальных сетей, но и мессенджеров (WhatsApp, Skype и прочих), интернет-сайтов и вообще всю связь целиком. Адвокат также отмечает, что силовики могут пойти на эти непопулярные меры не только по собственному желанию, но и по просьбе других структур — полиции, Национального бюро по противодействию коррупции, Службы внешней разведки «Сырбар», Службы государственной охраны, а также военной разведки.

«Напомню, что ранее, с весны 2014 года право отключать соцсети во внесудебном порядке появилось у Генпрокурора и его заместителей. А самое интересное вот что. В отличие от прокурорских, «каэнбэшникам» даже просить связистов заблокировать соцсети не требуется. Новый закон признает, что у спецслужбы есть технические возможности дернуть рубильник самой. Всей этой радостью чекистов и других силовиков наделили депутаты. «Виноват» закон «О связи», в который депутаты внесли изменения. Они точно сражаются с террористами, а не со своим народом?» — пишет Утебеков.

Отметим, что статья 41−1 закона «О связи», о которой говорит адвокат, гласит следующее: «В случаях, не терпящих отлагательств и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой, Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, его заместители или начальники территориальных органов Комитета национальной безопасности Республики Казахстан либо лица, их замещающие, вправе приостанавливать работу сетей и (или) средств связи, оказание услуг связи, доступ к интернет-ресурсам и (или) размещенной на них информации в интересах всех субъектов оперативно-разыскной деятельности с последующим уведомлением уполномоченного органа в области связи и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в течение двадцати четырех часов».

Не исключено, что случаи блокировки социальных сетей и интернет-сайтов государственными органами в Казахстане уже были. К примеру, в День Независимости республики — 16 декабря 2016 года — был заблокирован доступ в Facebook, Youtube, Instagram и другие популярные веб-ресурсы. В министерстве информации и коммуникаций ограничение доступа к социальным сетям и некоторым поисковым системам объяснили техническими причинами. Однако, по мнению казахстанских пользователей, это было сделано умышленно с целью недопущения митингов или массовых акций памяти по случаю 30-летия декабрьских событий в Алма-Ате, а также для того, чтобы не дать казахстанцам возможность посмотреть интервью беглого казахстанского олигарха Мухтара Аблязова, в котором он заявил, что власть в Казахстане может быть изменена только насильственным путем.

Отметим также, что органы прокуратуры Казахстана также периодически инициируют блокировку различных интернет-сайтов и пабликов (сообществ) в социальных сетях. Так, в июле 2016 года по инициативе прокуратуры города Атырау был заблокирован доступ к 22 пабликам социальной сети «Вконтакте».

Между тем, как сообщила сегодня пресс-служба городского акимата (мэрии) Астаны, в столице Казахстана создано Бюро городских решений. Как поясняется в сообщении, в задачи бюро входит сбор жалоб, комментариев, обращений в социальных сетях и на сайте столичной администрации.