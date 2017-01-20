Липецк, 20 января, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Вопрос несанкционированной торговли спиртосодержащими косметическими лосьонами в Липецке будет окончательно закрыт в 2017 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, такое заявление сделал начальник городского УМВД Александр Акаткин на заседании постоянной комиссии горсовета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.

ИА REGNUM «Фанфурики»

Акаткин сообщил, что в городе продолжаются рейды по обнаружению мест торговли так называемыми «фанфуриками» — лосьонами и настойками «двойного назначения». Уже изъяты из оборота сотни флаконов. По словам Акаткина, в Липецке исключены ЧП, подобные массовому отравлению в Иркутске, а окончательно наведут порядок в этой сфере уже в текущем году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после событий в Иркутске, где из-за отравления спиртосодержащими жидкостями «двойного назначения» погибли люди, контроль за продажей настоек в Липецке усилили, хотя в регионе эта работа уже проводится довольно активно. Ранее в продуктовых магазинах Липецка обнаружили так называемые «фанфурики» — спиртосодержащие лосьоны или настойки. Горожане жалуются, что они продавались в вендинговых автоматах, а это значит, что их свободно могут купить несовершеннолетние, а также на них не распространяется ограничение на продажу в вечернее и ночное время. Продукцией «двойного назначения» их называют не просто так — подобные лосьоны пользуются спросом у лиц, страдающих от алкогольной зависимости. При этом в качестве «напитка» она представляет опасность для здоровья и жизни. Сейчас предприниматели, замеченные в торговле лосьонами, на деле представляющими собой разведенный этиловый спирт, выплачивают штрафы.

Также Александр Акаткин представил отчет о деятельности УМВД в 2016 году. Объем изъятых из оборота наркотиков вырос за 12 месяцев в три раза, количество выявленных попыток их сбыта — в 4,5 раза. На 40% стало больше зарегистрированных тяжких экономических и налоговых преступлений. При этом общее количество правонарушений снизилось по сравнению с 2015 годом на 13%. Меньше стало убийств, краж, грабежей и автоугонов. По раскрываемости Липецк находится на третьем месте среди всех областных центров ЦФО, уступая только Курску и Рязани.