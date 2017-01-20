Москва, 20 января, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Министерство финансов России уверено в том, что Высокий суд Лондона, в котором завершились первые слушания по иску компании The Law Debenture Trust Corporation к Украине, вынесет решение в пользу российской стороны. Велика вероятность того, что ходатайство об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине будет удовлетворено. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Уточняется, что компания The Law Debenture Trust Corporation представляет в суде в качестве доверителя интересы России. Это связано с тем, что корпорация — единственный владелец еврооблигаций Украины на сумму три миллиарда долларов. По ценным бумагам эмитент более года находится в состоянии дефолта.

Слушания, первый этап которых завершился, посвящались ходатайству со стороны России. В нём указана просьба рассмотреть иск к Украине в ускоренном порядке.

Теперь суд, заслушавший мнения сторон, будет принимать решение. По оценкам Минфина, на это может уйти три месяца, но дело может решиться и за месяц.

«Мы уверены, что приведённая ответчиком аргументация не выдерживает критики, и ожидаем скорейшего вынесения Судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в конце 2013 года со стороны России Украине была выделена сумма в три миллиарда долларов. Деньги были предоставлены в виде выкупа украинских долговых обязательств.

После государственного переворота на Украине в 2014 году Киев отказался возвращать долг. Москва в судебном порядке требует вернуть указанную сумму и проценты.