Калуга, 20 января, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Три года назад в Боровском районе Калужской области более 40 выпускников детских домов получили квартиры в новом доме микрорайона «Молодежный». «Каждый детдомовец получил 40­-метровую «однушку» с отделкой, сантехникой и даже мебелью — подарок застройщика. Жилье состоит из просторной прихожей, санузла, средних размеров кухни и комнаты», — взахлеб описывали местные газетчики свалившуюся на детей-сирот жилплощадь. Однако то, что реально увидели на месте «счастливые» новоселы ввело их в ступор.

Pressaobninsk.ru Обманутая жительница

Как пишет по этому поводу обнинский общественно-политический еженедельник «ВЫ и МЫ», со ссылкой на жительницу злополучного дома Валентину Белоус, новоселам не давали заранее даже взглянуть на будущее жилье, пока они не подпишут договор.

«Мы зашли в эту квартиру-«студию», — вспоминает другая жительница злополучного дома Анна Игинина ‑ и обомлели. Сколько знаю сирот, например, тех, кто получал квартиры в Калуге, там мебель была, а здесь одни голые стены».

Впрочем, получившие квартиры детдомовцы были и такому жилью рады. Ведь когда тебе негде жить, выбирать не приходится. Но, как оказалось, все то, что потрясло их первоначально, было лишь каплей в море. Подаренные сиротам квартиры оказались еще и дырявые. В прямом смысле. Стены дома трещат по швам, лопается даже фундамент. О звукоизоляции вообще говорить не приходится, тайн у бывших детдомовцев благодаря такому жилью друг от друга нет. Из окон нещадно дует. По периметру рам сплошные дыры. «Мы, когда трещины пошли, обращались к застройщику, — рассказывает Валентина Белоус. — Он не реагирует».

«Воду горячую и холодную отключают практически каждый вечер. В девять часов — раз, и перекрыли, и даже помыться не успеваем. Свет тоже отключают», — рассказывает Валентина.

Сироты написали письмо в министерство труда и социальной защиты Калужской области. В ответ получили формальную отписку. «С этим министерством два месяца воевала», — говорит выпускница Думиничского детского дома Татьяна Павлова. — Мне ответили: «Ну, подумаешь, не повезло».

И все же, главной бедой этого дома стали не дыры в стенах, а криминальная обстановка. «Здесь жить страшно. И куда только мы не жаловались, нам отвечают, что для того, чтобы приехать и проверить, денег нет», — говорит Анна Игинина. Новые квартиры, отданные детям-сиротам, сегодня это фактически еще один детский дом, только без воспитателей и персонала. И многие, почувствовав вкус свободы, пустились во все тяжкие.

«Здесь очень часто напиваются и дерутся, — рассказывает Валентина Белоус. — Как правило, раз в неделю попойки, точно, это вечер пятницы и субботы. А слышимость здесь такая, что спать у себя в квартире невозможно».

Между тем, чиновники, пустив пыль в глаза, махнули рукой на весь этот беспредел. Им-то из Калуги этого не видно!

«Меня даже пожаловаться губернатору не пустили с этим вопросом, хотя я записалась на прием, — вспоминает Татьяна Павлова. — Сказали: «Вам положено жилье? Вам его дали!» Я говорю: ну, хотя бы посмотрите, что вы дали. Ответ — нет».

«Между тем, сироты не оставляют надежды, что глава региона услышит их крик о помощи. А если чуда и в этот раз не произойдет, они пойдут дальше и намерены обращаться к президенту, раз в передовой Калужской области до сирот, проживающих в Боровском районе, никому дела нет», — подчеркивает обнинское издание «ВЫ и МЫ».