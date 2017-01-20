Москва, 20 января, 2017, 13:29 — ИА Регнум. Отношения между участниками долевого строительства и застройщиками предлагается конкретизировать для устранения правовой неопределенности по ряду вопросов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Андрей Барышев («Единая Россия»).

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Законопроект предусматривает урегулирование правовой неопределенности в случаях нарушения прав участников долевого строительства в результате ненадлежащего исполнения застройщиком своих обязательств, в том числе гарантийных, по передаче объектов долевого строительства надлежащего качества. Устанавливаются требования, которым должен отвечать объект долевого строительства. Конкретизируется условие о том, в каком случае участнику долевого строительства может быть передан объект долевого строительства, отличающийся от обязательных требований.

Проект закона также устанавливает перечень требований, которые дольщик может заявить в случае нарушения застройщиком требований к качеству объекта долевого строительства. Законопроект регулирует отношения участников долевого строительства и застройщиков в части установления в качестве первоочередного требования, которое может предъявить участник долевого строительства, требование о безвозмездном устранении недостатков.

Документ также определяет срок, в течение которого требования участника долевого строительства должны быть рассмотрены застройщиком, так как действующей редакцией закона такой срок не определен. Регламентируется также порядок определения срока для безвозмездного устранения недостатков.

Закон регулирует порядок приемки гражданами объектов долевого строительства, сроков устранения недостатков созданных объектов и разрешения споров по качеству. Застройщик обязан безвозмездно устранить недостатки объекта долевого строительства в течение 30 дней с даты получения соответствующего требования от участника долевого строительства. При наличии спора о качестве объекта долевого строительства застройщик в течение 10 дней с момента получения обращения обязан организовать проведение технической экспертизы объекта, срок которой не может превышать 20 дней. Застройщик обязан устранить только те недостатки, которые подтверждены заключением технической экспертизы. По мнению автора законопроекта, такие нормы помогут существенно снизить количество судебных дел по этим вопросам.

«Законопроект направлен на обеспечение баланса в правоотношениях застройщиков и участников долевого строительства, обеспечение практической реализации принципа разумности и справедливости в гражданско-правовых отношениях», — отмечает депутат.