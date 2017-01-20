Москва, 20 января, 2017, 13:26 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала два договора меду России и КНДР — о выдаче и о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Pixabay.com Флаг КНДР

Ратификация договоров открывает дополнительные возможности для правовой защиты российских граждан в КНДР, отметил замглавы Минюста Максим Травников.

Так, договор между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой о выдаче подписан 17 ноября 2015 года и предусматривает, что стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем условий выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора в запрашивающей стороне за преступления, влекущие выдачу.

При этом под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются деяния, которые в соответствии с законодательством обеих сторон являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.

Устанавливается, что в выдаче может быть отказано, если запрашиваемая Сторона считает, что выдача могла бы нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.

Кроме этого выданное лицо не может быть подвергнуто уголовному преследованию, заключено под стражу, осуждено, выдано третьему государству за любое преступление, совершенное до его выдачи, кроме преступления, в связи с которым это лицо было выдано.

По словам Травникова, со стороны КНДР ни одного запроса о выдаче в Россию до сих пор не поступало.

Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам подписан 17 ноября 2015 года в Пхеньяне и предусматривает, что стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем условий оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве и иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами, отметила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»).

Определяется объем оказываемой сторонами правовой помощи, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса о правовой помощи, порядок исполнения такого запроса.

Устанавливается, что в правовой помощи может быть отказано, если исполнение соответствующего запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой стороны.