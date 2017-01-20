Тверь, 20 января, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции обнаружен полицией на территории поселка Элеватор в Твери 19 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Ян Стен. Вино

Цех был оборудован в одном из складских помещений. Здесь полиция и следователи обнаружили пять цистерн со спиртом объемом 10 тонн, линия по розливу и упаковке, а также склад с готовой алкогольной продукцией. Из незаконного оборота изъято более 60 тысяч бутылок контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции и более двухсот тысяч федеральных специальных марок с признаками подделки. Алкогольный суррогат выпускался под известными российскими марками в промышленных масштабах.

Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по региону, работали на «заводе» около 20 иностранных граждан.

Полиция направила образцы продукции, выпускавшейся в этом цехе, в экспертно-криминалистический центр регионального УМВД.

СУ СКР по региону проводит доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в больницу поступили две жительницы Твери с признаками отравления. Одна из них на следующий день скончалась. Как установили медики, причиной смерти стало отравление неустановленным веществом. Вторая женщина пришла в сознание, но остается в тяжелом состоянии, сообщили в СКР.

Следователи установили, что перед этим женщины выпили алкогольную продукцию с этикетками рома Bacardi и виски Jack Daniel's. По данным экспертизы, в бутылке с этикеткой Bacardi находилась жидкость на основе метилового спирта (метанола). Он является опаснейшим ядом. Именно от отравления метиловым спиртом в декабре прошлого года в Иркутске погибли десятки человек.