Ярославль, 20 января, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Рассмотрение апелляционной жалобы по делу мэра Ярославля Евгения Урлашова завершено, Ярославский областной суд принял решение оставить вынесенный в августе приговор Кировского районного суда без изменений. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Павел Зарубин новый мэр Ярославля будет избран депутатами не позднее середины марта.

Мэрия Ярославля

«С сегодняшнего дня Урлашов будет освобожден от должности. В течении 15 дней мы проводим заседание муниципалитета и объявляем конкурс, он будет проходить месяц-полтора. В конце февраля — середине марта мы на заседании муниципалитета проведем голосование по всем прошедшим конкурсную процедуру кандидатурам», — пояснил Павел Зарубин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM 20 января Ярославский областной суд оставил без изменений приговор фигурантам «дела Урлашова»: за получение взятки и покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору Урлашов был приговорен к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей, Алексей Лопатин — к 7 годам, Дмитрий Донсков — оправдан.