Москва, 20 января, 2017, 13:17 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о бомбе, заложенной в здании телерадиокомпании ВГТРК, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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К зданию на 5-й улице Ямского поля прибыли сотрудники полиции. Анонимный звонок о заложенном взрывном устройстве поступил в службу «02».

По сообщению пресс-службы ВГТРК, бомба в здании не обнаружена — его проверили кинологи.

Проводилась ли эвакуация сотрудников — не уточняется. Полиция принимает меры по установлению личности звонившего.