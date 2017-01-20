Москва, 20 января, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Дефицит федерального бюджета России в минувшем году достиг 2,967 трлн рублей. Об этом 20 января сообщает Министерство финансов РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Отмечается, что объем доходов, поступивших за период с января по декабрь 2016 года, на 0,7% превысил общий объем доходов утвержденного федерального бюджета и составил 13,459 трлн рублей. При этом исполнение расходов составило 16,426 трлн рублей, что на 0,1% превышает значение, отмеченное в законе о федеральном бюджете.

Объем средств Резервного фонда составляет, по данным на 1 января 2017 года, 972 млрд рублей. За минувший год произошло сокращение средств фонда на 2,668 трлн рублей. С целью финансирования дефицита бюджета в 2016 году было выделено 2,136 трлн руб из средств Резервного фонда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил на Гайдаровском форуме, что дефицит бюджета России за 2016 год составил 3,56% ВВП. При этом дефицит бюджета за 11 месяцев минувшего года достиг 2,9% ВВП.