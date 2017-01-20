Санкт-Петербург, 20 января, 2017, 13:12 — ИА Регнум. В Курортном районе Санкт-Петербурга обитателей жилого дома на Приморском шоссе изрядно напугал прилетевший из Финляндии ястреб-тетеревятник, залетевший на чердак во время охоты за голубями и застрявший там. Горожане вызвали на помощь сотрудников коммунальных служб.

Norbert Kenntner, Berlin Ястреб-тетеревятник

Однако хищную птицу смогли вызволить только специалисты комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, сообщили сегодня в этом городском ведомстве.

«Ястреб может представлять опасность для людей, когда находится в агрессивном состоянии», — отмечают инспекторы природоохранного комитета. Ветеринары установили, что у птицы повреждена роговица левого глаза.

На правой лапе ястреба-тетеревятника найдено металлическое кольцо с номером и надписью «Helsinki Finland». Эта маркировка производится центром кольцевания птиц Музея зоологии Финляндии, который входит в состав Музея природоведения этой страны и отвечает за кольцевание птиц в Финляндии, объясняют специалисты.

Кроме того, на лапе птицы находился ремешок, который говорит о том, что у ястреба был или есть хозяин.

«Комитет по природопользованию обратится для уточнения информации о птице в Центр кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции РАН и в природоохранное ведомство Финляндии», — отметили в смольнинском ведомстве.