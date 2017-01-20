Ярославль, 20 января, 2017, 13:06 — ИА Регнум. Бывший заместитель мэра Ярославля Дмитрий Донсков, оправдательный приговор которому сегодня подтвердил областной суд, намерен вернуться в политику, а также будет требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Виталий Вахрушев Дмитрий Донсков

«Да, я планирую продолжить политическую деятельность, но еще не решил, в какой форме. Наблюдая со стороны за всем, что происходит в Ярославле, я не вижу почти ничего хорошего. Ручное управление, но даже его не могут наладить нормально, о чем свидетельствует кадровая чехарда. Все надежды — только на вышестоящие органы власти, на помощь области и Москвы. О развитии, об экономике, о собственной налоговой базе даже мыслей нет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Донсков.

На вопрос, не планирует ли он принять участие в конкурсе на замещение должности мэра Ярославля, Дмитрий Донсков сказал, что не исключает и такой возможности. Однако первоначально он планирует изучить положение о конкурсе, которое предъявляет кандидатам ряд требований.

«Участвовать просто так, без шансов, желания нет. К сожалению, муниципалитет принял такое положение, которое сильно ограничивает круг возможных претендентов на этот пост», — пояснил Дмитрий Донсков.

Впрочем, в сентябре состоятся выборы в муниципалитет Ярославля, а еще через год — в Ярославскую областную думу. Также этой весной пройдут довыборы в Яроблдуму по одному из округов в Ярославле. В какой из кампаний принять участие, от политической силы или самовыдвиженцем, Дмитрий Донсков намерен определиться позднее.

Также он сообщил, что будет требовать компенсацию за незаконное уголовное преследование. В нее входят сумма утерянного заработка, расходы, связанные с защитой и компенсация морального вреда.

Дмитрий Донсков был депутатом муниципалитета Ярославля 5 созыва, после избрания Евгения Урлашова в 2012 году перешел работать на пост заместителя мэра Ярославля по социально-экономическому развитию, и работал в этой должности до 3 июля 2013 года, когда был арестован по «делу Урлашова».