Москва, 20 января, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Законопроект, дающий детям учителей право на внеочередной прием в детские сады, внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Олегом Смолиным, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Tolstova Olga В детском саду

Законопроект предполагает установления права педагогических работников на внеочередной прием детей в государственные и муниципальные образовательные организации для освоения образовательных программ дошкольного образования.

Инициатива направлена на стимулирование поступления на педагогическую работу и продолжение педагогической деятельности граждан, имеющих малолетних детей, отмечают коммунисты.