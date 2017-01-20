Тула, 20 января, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Сотрудница отделения «Почты России» в Плавском районе Тульской области покончила жизнь самоубийством. Тело женщины было найдено в помещении кассы отделения 19 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР по Тульской области.

Thebluediamondgallery.com Самоубийство

45-летняя женщина работала кассиром в отделении почтовой связи. Как предварительно установлено, днем 19 января она зашла в помещение кассы, заперла дверь и покончила с собой.

В настоящее время проводится доследственная проверка — следователи выясняют все обстоятельства происшествия, а также причины, побудившие женщину к отчаянному шагу.

По данным местных СМИ, причиной самоубийства сотрудницы почты могла стать пропажа пяти миллионов рублей — ранее полиция возбудила уголовное дело по статье о краже.

Тем временем, в тульском филиале «Почты России» уже заявили, что окажут помощь родным погибшей женщины.