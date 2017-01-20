Санкт-Петербург, 20 января, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Бензовоз опрокинулся на 88-м км внешнего кольца Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сегодня, 20 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

47.mchs.gov.ru Бензовоз на КАД Петербурга

Авария произошла около 11:00 20 января. Бензовоз опрокинулся, в результате чего по трассе разлилось 4 тоны дизельного топлива. Оказались перекрыты третий и четвертый ряды КАД.

На месте работает МЧС. Пострадавших нет. Движение по данному участку ограничено. По данному факту проводится проверка.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в опрокинувшийся бензовоз врезалась легковая «Лада». Это подтверждается опубликованными фотографиями с мест происшествия.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», длина дорожного затора на внешнем кольце КАД вблизи места ДТП достигает пяти километров.