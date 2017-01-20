Лондон, 20 января, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Шотландия будет голосовать за обретение независимости в течение ближайших двух лет, так как британский премьер-министр Тереза Мэй выступает за «жесткий» Brexit, заявил бывший премьер-министр Шотландии Алехс Салмонд, сообщает Reuters.

Карта Шотландии

На референдуме 2014 года Шотландия отвергла независимость, 55% населения тогда проголосовали против, однако в сегодняшней ситуации шотландский лидер Никола Старджен считает, что шотландцы все-таки захотят выйти из Великобритании, так как их не устраивает выход из Евросоюза, что они и продемонстрировали на референдуме летом 2016 года.

Старджен предложил правительству Великобритании несколько вариантов развития событий, включая вариант по которому Шотландия сохраняет свои связи с ЕС, оставаясь в составе Великобритании.

«Если правительство Великобритании отвергнет компромиссный план Николы Старджена, то новый референдум о независимости вполне вероятен», — заявил Салмонд. «И я полагаю, что в этот раз шотландцы проголосуют за выход», — добавил он.

Напомним, премьер-министр Великобритании Терза Мэй начнет процедуру выхода страны из ЕС в конце марта. В соответствии с ее заявлениями, она намерена осуществить «жесткий» Brexit, подразумевающий полный выход с рынков ЕС, а также установление контроля за миграционными потоками.