Ярославль, 20 января, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Оправданный судом по делу Урлашова бывший заместитель мэра Дмитрий Донсков удовлетворен решением областного суда в отношении себя, но не в отношении бывших коллег.

Urlashov.ru Урлашов

Ярославский областной суд, как уже сообщало ИА REGNUM, оставил в силе решение Кировского районного суда по «делу Урлашова», за получение взятки и покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору Урлашов был приговорен к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей, Алексей Лопатин — к 7 годам, Дмитрий Донсков — оправдан.

«В части себя я считаю решение суда законным и обоснованным. В части решения по моим коллегам — я считаю, что ряд доводов, которые суд мог бы услышать, он не услышал», — сказал корреспонденту ИА REGNUM оправданный судом экс-заместитель мэра Ярославля Дмитрий Донсков.

Защитники Евгения Урлашова пока что отказались давать комментарии средствам массовой информации, сославшись на отсутствие у них полного текста апелляционного решения.

«Пока у меня не будет текста апелляционного решения, я воздержусь от комментариев. Передам только слова осужденного Евгения Урлашова: «Я каждое утро уже более трех лет просыпаюсь за решеткой и каждый день пытаюсь осознать, почему я сюда попал», — заявил адвокат Урлашова Сергей Голубенков.