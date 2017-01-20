Вашингтон, 20 января, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Бывший посол США в России Майкл Макфол разделяет мнение российского сенатора Алексея Пушкова, который считает, что избрание Дональда Трампа главой Соединенных Штатов раскололо правящие круги страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

«Согласен», — написал Макфол на своей странице в твиттере, где процитировал Пушкова.

Ранее Пушков отметил, что инаугурация Дональда Трампа, намеченная на 20 января, станет самой нервной и напряженной среди подобных процедур в новейшей истории Соединенных Штатов.

«Страсти и раскол в американской правящей элите достигли пика. Трампу будет нелегко», — написал он в соцсети.