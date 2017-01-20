Душанбе, 20 января, 2017, 12:32 — ИА Регнум. В 2016 году в Таджикистане 492 иностранца нарушили миграционное законодательство. Из них 204 человека были выдворены из страны. Кроме того, за нарушение правил пребывания в стране за истекший год были взысканы штрафы на сумму 65,1 тыс. сомони (488,3 тыс. рублей). Такие данные привела министр труда, миграции и занятости населения этой страны Сумангул Тагойзода.

PavelD Карта-флаг Таджикистана

Тем временем разрешение на работу в Таджикистане получили 11,3 тыс. иностранных работников, то есть на 1,1 тыс. больше, чем в 2015 году. Несмотря на то, что в 2016 году квота на работу иностранных граждан была рассчитана на 8 тыс. трудовых мигрантов, использовали ее всего немногим более 5 тыс. человек. Квота на 2017 год пока не установлена.

Остальные же более 6 тыс. иностранцев трудились в реализуемых в стране в инвестиционных проектах согласно межгосударственным соглашениям.

По словам главы Минтруда, в основном это высококвалифицированные специалисты, которые трудятся в сферах горной промышленности, геологии, энергетики, и строительства.

Отметим, что в Таджикистане рабочих мест не хватает собственным гражданам, и более популярна трудовая миграция в обратном направлении — тысячи таджикистанцев выезжают на заработки за рубеж, как правило в Россию и Казахстан. Так, за 2016 год уехали работать на чужбине 517,3 тыс. граждан, из них 504,9 — в Россию. В целом же в Минтруда Таджикистана заострили внимание на снижении потока мигрантов на 6%, что связывают с экономическими трудностями и ужесточением миграционного законодательства России.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что власти рассматривают вопрос об открытии новых направлений для трудовой миграции таджикских граждан. Соответствующие переговоры состоялись с Южной Кореей, и в данное время ожидается ответ о количестве выделенных таджикистанцам квот на работу. Аналогичные переговоры проводятся также с властями Катара, Германии и Польши.