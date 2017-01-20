Ярославль, 20 января, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Приговор мэру Ярославля Евгению Урлашову, фигуранту уголовного дела о получении взятки («дело Урлашова»), а также его заместителю Дмитрию Донскову и советнику Алексею Лопатину оставлен без изменений. Такое решение принял Ярославский областной суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Теперь, после того, как жалоба защиты Урлашова и Лопатина об отмене решения предыдущей судебной инстанции была отменена, приговор вступит в законную силу. Уршалов будет отстранён от руководства города.

Напомним, Уршалова обвинили в получении взятки и покушении на получение взятки группой лиц по предварительному сговору. Суд приговорил его к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей. Другой фигурант дела понёс менее суровое наказание: Лопатин осуждён на семь лет. Донскова суд оправдал.

После вынесения приговора защита осуждённых обжаловала решение суда. В то же время прокуратура настаивала на отмене оправдательного приговора для Донского. Рассмотрение апелляционных жалоб по делу о взятках суд начал рассматривать 21 декабря 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговор в отношении трёх основных фигурантов «дела Урлашова» был оглашен Кировским районным судом Ярославля 3 августа.