Москва, 20 января, 2017, 12:26 — ИА Регнум. В России за 9 месяцев 2016 года привлечены к административной ответственности около 9,5 тысячи лиц, допустивших правонарушения в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Общая сумма назначенных административных штрафов составила 93 миллиона рублей, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями повлекло административную ответственность для более чем 2,7 тысячи, из них 513 лиц привлечены к ответственности по фактам продажи табачной продукции несовершеннолетним. Сумма назначенных административных штрафов при этом составила около 27 миллионов рублей.

В части установленных запретов курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, в том числе на детских площадках, привлечены к административной ответственности более 3,1 тысячи физических лиц. Общая сумма назначенных административных штрафов составила около 2,7 миллиона рублей.

По фактам стимулирования продажи табачной продукции или потребления табака к административной ответственности Роспотребнадзор привлек 136 правонарушителей, сумма административных штрафов составила более 1 миллиона рублей.

По результатам проверок, за 9 месяцев 2016 года вынесено около 8,5 тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц, наложено административных штрафов на сумму более 73,7 миллиона рублей.

Роспотребнадзор продолжит осуществлять надзор за соблюдением закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

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