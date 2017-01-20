Челябинск, 20 января, 2017, 12:21 — ИА Регнум. В Челябинском областном центре медицинской профилактики (ЧОЦМП) солидарны с инициативой Минздрава ограничить законом рекламу «вредных продуктов»: фастфуда, колбасы, шоколада и газировки — на телеэкранах. И считают, что обращение к профилактике в настоящее время есть возврат к достижениям системы здравоохранения, выстроенной в СССР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила главный врач ЧОЦМП Ольга Агеева.

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Напомним, на сайте НИЦ профилактической медицины Минздрава опубликована стратегия, которая предусматривает «законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, колбасные изделия), а также введение акцизов на сладкие газированные напитки, фастфуд и шоколадные батончики». Также, согласно документу, предлагается ограничить рекламу колбасы.

«Я, в частности, поддерживаю вот такие мероприятия. Считаю, что реклама — это мощный «двигатель», и, безусловно, она вызывает посыл не просто к употреблениею этих продуктов, само по себе их употребление не негативное, если в меру, но и к чрезмерному употреблению этих пищевых продуктов. Причиной как раз и является навязчивая реклама», — сообщила Ольга Агеева.

Она отметила, что ограничительные меры необходимы не столько для взрослых, а больше для детей, которым очень сложно контролировать свои желания.

«Раз дети видят, что показывается по телевизору, то они считают, что наверняка это правильно, вкусно и даже полезно. И поэтому складывается так, что ребенок начинает употреблять это часто, а порой и ежедневно. Это становится частью его пищевого рациона», — сказала главврач.

При этом главный врач ЧОЦМП отметила, что рекламируемые продукты и вправду вкусные, они воздействуют на пищевые рецепторы, которые называются вкусовые, и отказаться от этого очень сложно.

«Я считаю, разумное ограничение, и наверное, для начала, может быть, стоит предусмотреть часы, в которые не должно быть ротации рекламных роликов по «вредным продуктам», то есть предусмотреть, чтобы детская аудитория меньше видела эту рекламу. Это весьма разумно, я это поддерживаю», — сообщила Ольга Агеева.

При этом главврач профилактической службы считает, что параллельно необходимо развивать профилактические меры, по которым должно формироваться осознанное отношение людей к своему здоровью. Одни меры, например, по сокращению рекламы «вредных продуктов», не должны подменять меры общей профилактики, формирования у граждан здорового образа жизни, привития принципов здорового питания и заботы о своем здоровье, считает Ольга Авдеева.

Главврач ЧОЦМП отметила, что фактически в настоящее время система здравоохранения РФ возвращается к системе, которая была сформирована в СССР и разрушена в постсоветское время. Действия по возрождению выражаются в восстановлении принципов диспансеризации, профилактических осмотров, ежегодного прохождения флюорографии, и непосредственно в формировании ответственного отношения людей к собственному здоровью.

Отметим, новая стратегия НИЦ профилактической медицины Минздрава предлагает к реализации межотраслевого, межведомственного характера политику в сфере профилактики здоровья граждан России. Стратегия «снимает» большую социальную нагрузку с системы здравоохранения и передает ее Минобру, Минсоцу, Минспорту, структурам, реализующим молодежную политику, и другим.

Напомним, в Челябинской области в 2014 году создан Координационный совет по формированию здорового образа жизни во главе с вице-губернатором Евгением Рединым. При этом в совет не входят представители церкви. Однако вскоре к Челябинской епархии поступит соответствующее предложение, по которому будет приглашен православный духовник, и вопросы, связанные с духовным развитием личности, также будут в фокусе внимания действующей структуры.

Подобные координационные советы в настоящее время активно создаются и в муниципалитетах Челябинской области. Например, при челябинской администрации координационный совет по формированию ЗОЖ был создан в августе 2016 года, возглавила его первый замглавы города Наталья Котова. В совет входят: заместитель главы города по социальному развитию Игорь Лопаткин, начальник управления здравоохранения Наталья Горлова, начальник управления по делам молодежи Сергей Авдеев, начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Евгений Иванов, начальник управления культуры Дмитрий Назаров, начальник управления наружной рекламы и информации Диана Ярулина, начальник комитета по социальной политике Лариса Мошкова, начальник комитета образования Светлана Портье, заместитель главного санитарного врача Челябинской области Светлана Лучинина, главный врач городского центра медицинской профилактики Ирина Смоленцева.