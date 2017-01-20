Давос, Швейцария, 20 января, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью радиостанции Business FM рассказал, какая атмосфера царит на проходящем с 17 по 20 января Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

«Такого ужаса, какой я ощущаю сейчас в Давосе у абсолютного большинства участников, я за все мои годы участия в Давосе припомню только один раз (…), — говорит он. — Это был Давос 2009 г, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис».

По словам главы «Роснано», тогда всех волновало, был ли это «кризис в системе или кризис системы в целом». «Оказалось, что это все-таки кризис в системе, а не системы в целом, — напомнил Чубайс. — Мы его как-то пережили».

При этом глава «Роснано» добавил, что атмосфера на форуме-2017 выражается формулой «мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет».

Чубайс привел в пример речь на форуме главы Китая Си Цзиньпина «с яркими призывами о необходимости отменять торговые барьеры, снижать пошлины».

«Это произошло 2 дня назад, и практически в это же время Трамп (избранный президент США Дональд Трамп) в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины (…), — говорит глава «Роснано». — Мир перевернулся».

По его словам, самое точное описание нынешнего Давоса — это «ощущение ужаса от глобальной политической катастрофы».