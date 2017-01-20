Омск, 20 января, 2017, 12:16 — ИА Регнум. В Управлении уголовного розыска главка МВД по Омской области проходят следственные действия: сотрудники СКР проводят обыск и изымают документы, сообщает Life.

RobillardMichel Обыск

По словам старшего помощника главы регионального главка СКР Ларисы Болдиновой, следственные действия проходят в рамках возбужденного ведомством уголовного дела по факту мошенничества, совершенного «неустановленными лицами».

Другая информация в интересах следствия не разглашается.