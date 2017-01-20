Якутск, 20 января, 2017, 12:39 — ИА Регнум. В Нюрбинском районе Якутии продолжают активно поднимать тему ареста главы муниципалитета Бориса Попова, который задержан за превышение должностных полномочий, но, как предполагают многие, на самом деле арестован из-за несогласия с продажей 10%-ного пакета акций «АЛРОСА-Нюрба». Новый виток этого скандала спровоцировало заявление одного из ключевых свидетелей по делу, исполняющего обязанности главы района Иннокентия Васильева.

Pixabay.com Под стражей

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«После возбуждения уголовного дела в отношении Попова Б.Н. его подчиненные пытались склонить меня не давать вообще показания по его уголовному делу», — сообщает он в инстанцию, подчёркивая, что в случае согласия ему была обещана помощь в предоставлении адвоката. Текст заявления публикует SakhaLife.ru.

«Зная Попова Б.Н., считаю, что он будет вести активную работу по воспрепятствованию следствию путём фальсицикации доказательств и подговора свидетелей, — также пишет в обращении Иннокентий Васильев. — Используя административный ресурс, начнёт оказывать давление на всех свидетелей, которые будут давать показания против него».

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На этом основании исполняющий обязанности главы района просит оставить в силе решение Нюрбинского районного суда, который определил мерой пресечения для Бориса Попова заключение под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Нюрбинского района Якутии вступились за главу муниципалитета Бориса Попова, задержанного 27 декабря за превышение должностных полномочий. Люди считают, что от работы его отстранили незаконно, и просят в открытом письме президенту РФ Владимиру Путину направить в республику компетентных следователей.

Истинной причиной задержания главы Нюрбинского района республики в муниципалитете считают его противодействие продаже акций компании «АЛРОСА-Нюрба». Своим протестом на заседании комитета Госсобрания республики Борис Попов поднял волну негодования против приватизации госпакета, и соответствующую поправку в бюджет даже сняли с рассмотрения регионального парламента.

По мнению следственного комитета Якутии, Борис Попов арестован за превышение должностных полномочий, проявившееся в перечислении заранее 20 миллионов рублей из бюджета подрядчику на строительство школы в селе Кюндядя, средства компания-подрядчик получила заранее, в нарушение условий контракта.

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