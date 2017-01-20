Кострома, 20 января, 2017, 12:10 — ИА Регнум. В Костромской области в нескольких городах теплоизоляция сетей во дворах жилых домов не выполняет своих функций, из-за чего трубы «греют» улицу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, в регионе прошли рейды, целью которых было выявить факты повреждения или отсутствия теплоизоляции сетей, которые приводят к сверхнормативным потерям энергии.

Josh Wedin Батарея отопления

В городе Мантурово на улица Нагорной несколько участков труб совсем лишены теплоизоляции. В поселке Сусанино у наружных труб отопления металлическая изоляция, которая не предотвращает потери тепла. По всей длине прохождения трассы — нарост из сосулек.

В Костроме тепло «уходит» на улицу из-за некачественно закрытых колодцев, возле люков которых расположены большие дыры. Через них идет пар. Подобные объекты обнаружены и в городе Шарья.

«В отличие от неизбежных технологических потерь энергии бороться со сверхнормативными потерями можно и нужно. Предотвратить их может соблюдение требований к теплоизоляции сетей», — отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Алексей Холодов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные рейды проходят и в других регионах. Например, в Рязани тоже зафиксированное сверхнормативное расходование тепла из-за отсутствия изоляции на трубах.