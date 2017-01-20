Киев, 20 января, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Украинская корпорация Roshen заявила о намерении остановить производство на своей кондитерской фабрике в Липецке по «экономическим и политическим» причинам, сообщает портал Лiга.net со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

Согласно сообщению компании, в апреле 2017 года будут полностью остановлены и законсервированы производственные мощности фабрики. Оставшиеся после ряда сокращений сотрудники фабрики (около 700 человек), уже проинформированы о закрытии.

Ранее завод собирались продать, однако это стало невозможным из-за ареста имущества Липецкой фабрики СК РФ в рамках уголовного дела. Президент Украины Петр Порошенко, которому принадлежит кондитерская корпорация, заявлял, что продажа Липецкой фабрики сорвалась из-за отсутствия покупателей.

Корпорация Roshen, основанная нынешним президентом Украины Петром Порошенко в 1996 году, занимает 22-е место в мировом рейтинге кондитерской индустрии Candy Idustry. С 2014 по 2016 год компания вывела $72,06 млн дивидендов от деятельности Липецкого предприятия, из них 125,63 млн гривен (около $4,8 млн) поступили в бюджет Украины в качестве налогов.

В январе 2016 года Порошенко, которого обвиняли в том, что после избрания он остался владельцем крупного бизнеса, заявил, что передал свою долю акций Roshen инвестбанку N.M. Rothschild Sons, принадлежащему клану Ротшильдов, в доверительное управление.