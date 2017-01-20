Красноярск, 20 января, 2017, 12:06 — ИА Регнум. В Красноярске региональное управление Роспотребнадзора арестовало 3200 литров незамерзающей стеклоомывающей жидкости с повышенным содержанием метилового спирта.

Hamedog Заливка незамерзающей жидкости в бачок стеклоомывателя автомобиля

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, в образце стеклоомывателя было выявлено несоответствие требованиям по показателю «метанол». При величине допустимого уровня не более 0,05% содержание метилового спирта там составляет 13,2%.

Согласно информации на этикетке продукции под названием Winter way 20 «Аquarelle», ее произвели в Тверской области (юридический адрес — в Москве). В отношении юридического лица, реализующего продукцию, возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела направлены для рассмотрения в Арбитражный суд Красноярского края.

Добавим, в Красноярском крае продолжаются мероприятия по надзору за оборотом спиртосодержащей непищевой продукции. С 28 декабря по 19 января специалисты краевого управления Роспотребнадзора проверили 611 объектов. Выявлено 182,458 л спиртсодержащей непищевой продукции в количестве 1209 штук (в городах Красноярске, Дивногорске, Норильске, Ачинске, Шарыпово, Канске, Минусинске, Уяре, Кодинске, Заозерном, Железногорске, а также в Богучанском, Емельяновском, Каратузском, Курагинском, Шушенском, Боготольском, Ачинском, Краснотуранском, Ермаковском, Мотыгинском, Балахтинском, Енисейском районах). На эту продукцию наложен арест. Материалы 41 дела переданы в правоохранительные органы.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, предприятия, реализующие спиртосодержащую продукцию, начали подвергать тщательным проверкам после трагедии в Иркутске, где от отравления концентратом для ванн «Боярышник» с метанолом пострадали 123 человека, погибли 76 человек.

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