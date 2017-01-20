Давос, Швейцария, 20 января, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Сильных колебаний курса российской национальной валюты, подобных тем, какие наблюдались в период с 2014 по 2015 год, не будет. Стабильность рублевого курса обеспечат правительственная политика и действия Банка России. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллары

Орешкин оценил сегодняшнюю динамику рублевого курса как весьма стабильную. «Операции правительства и ЦБ будут способствовать тому, чтобы таких резких колебаний, как мы видели в 2014 и 2015 году, мы на рынке больше не увидим», — заявил он.

Орешкин обратил внимание на то, что российские власти приняли решение на расходовать дополнительные доходы от продаж нефти и газа, то есть те, что образуются из-за более высокой цены на нефть — по сравнению с заложенной в бюджет.

В итоге Банк России сможет стабилизировать долгосрочную динамику реального курса рубля на валютном рынке. При этом курс рубля останется плавающим.

«Но его долгосрочная волатильность, особенно связанная с нефтяными ценами, будет снижаться. Это опять же будет означать его большую предсказуемость для компаний, для населения», — пояснил министр.

Напомним, 18 января министр финансов Антон Силуанов заявил, что российские власти решили не тратить дополнительные доходы от дорожающей нефти на расходы бюджета. Деньги будут использованы на сокращение расходов из средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на форуме в Давосе Орешкин заявил, что курс рубля останется плавающим. Банк России получает инструмент влияния на курсовой рынок — дополнительные доходы от подорожавшей нефти, не тратящиеся на бюджетные расходы.