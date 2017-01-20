Волгоград, 20 января, 2017, 12:03 — ИА Регнум. Волгоградский чиновник попался на взятке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 20 января, в совершении коррупционного преступления подозревают главного специалиста администрации Краснооктябрьского района.

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Нажиться чиновник решил на главном символе Нового года — ёлках. По своей должности подозреваемый курировал вопросы учёта дислокации торговых объектов на территории района. Также в его юрисдикцию входила борьба с самовольно установленными ларьками и пресечение работы нелегальных предпринимателей. Именно из этого и решил извлечь выгоду муниципальный служащий.

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Как уточнили в следственном ведомстве, чиновник пообещал «зарыть глаза» на намерение одного из местных коммерсантов торговать с машины продуктами питания и хвойными деревьями вне специально отведенных для этого местах. За своё бездействие работник районной администрации запросил 7 тыс. рублей, которые предприниматель должен был передавать чиновнику ежемесячно. А в декабре коммерсанту предстояло «отблагодарить» подозреваемого еще по пять тысяч рублей за каждую торговую точку по продаже ёлок.

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В общей сложности торговец передал чиновнику 33 тысячи рублей. При передаче последней части суммы взятки коррупционер был задержан стражами порядка.

Свою вину в содеянном чиновник полностью признал. Уголовное дело в отношении него возбуждено по ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере за незаконное бездействие). Работнику администрации может грозить до восьми тел тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, перед Новым годом в Волгограде представители администрации города совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводили рейды по местам несанкционированной торговли «зелеными красавицами». Ежедневно в ходе таких проверок специалисты составляли до 80 протоколов об административном правонарушении. В частности, в Краснооктябрьском районе было выявлено две незаконно организованных площадки по продаже хвойных деревьев.