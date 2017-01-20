Берн, 20 января, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Сделка ОПЕК и стран, не входящих в картель, о сокращении объемов добычи нефти привлекает все больше сторонников. Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо заявил на конференции в Давосе, что ряд стран уже сейчас обдумывает возможность присоединения к соглашению, пишет «Прайм».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

Баркиндо сказал, что в Давосе говорил с рядом представителей стран, еще не подключившихся к соглашению. По словам генсека, многие из них поражены результатами и воодушевлены изначальным влиянием сделки. Сейчас они думают над тем, чтобы подключиться к соглашению.

«Я настроен оптимистично: сейчас у нас 24 страны, у нас может быть даже больше», — поделился Мохаммед Баркиндо.

При этом он не уточнил, какие именно страны могут присоединиться к сделке. Но напомнил, что соглашение открыто, и к нему могут присоединиться любые нефтедобывающие страны.

ИА REGNUM сообщало, что 30 ноября в Вене страны ОПЕК договорились сократить общую добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн. Сделка рассчитана на первые шесть месяцев 2017 года с возможностью ее продления еще на полгода. Позже к соглашению присоединились также 11 государств, не входящих в картель, среди которых и Россия. Внекартельные игроки в сумме сократят добычу на 558 тыс. баррелей в день. Доля России — 300 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение вступило в силу 1 января. И ряд стран уже значительно сократил нефтедобычу. Например, это Россия, Саудовская Аравия, Азербайджан, Казахстан и ряд других стран. Как ранее отмечал глава Минэнерго РФ Александр Новак, благодаря соглашению удастся более или менее стабилизировать ситуацию на международной нефтяном рынке, закрепив цены в районе $50−55 за баррель.

За день до подписания соглашение о сокращении добычи стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 3,54%, до 47,45 доллара за баррель. В настоящее время нефти эталонной марки Brent превышает отметку $54 за баррель.

В то же время стоит отметить, что формирование цен на нефть зависит от множества различных факторов. В интервью ИА REGNUM профессор СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Александр Нещерет ранее говорил, что главная особенность нефтяной цены заключается в том, что на цену черного золота почти не влияют спрос и предложение. В то же время соглашение ОПЕК по сокращению объемов добычи нефти направленно именно на этот классический закон рынка.