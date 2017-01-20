Великий Новгород, 20 января, 2017, 11:52 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 20 января, отмечается 73-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, праздничные торжества в городе начались накануне, 19 января.

Zemant Вид на железнодорожный вокзал Великого Новгорода после Второй Мировой Войны

По традиции, утром 19 января, ко всем воинским захоронениям в городе были возложены цветы и венки, состоялись митинги. В Центре культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» состоялись праздничное собрание и концерт, а вечером на набережной Александра Невского был дан салют.

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев назвал январский праздник освобождения «вторым днём рождения города». «Потому что 73 года назад, когда солдаты вошли в Новгород — города не было. Сегодня в городе живет 13 человек тех, кто непосредственно участвовал в войсковой операции, и дай им Бог здоровья», — отметил градоначальник. В Великом Новгороде также живут 1564 участника Великой Отечественной войны, из них более 400 восстанавливали город.

«Путь к победе был трудным и долгим. 19 августа 1941 года фашисты оккупировали наш древний город, однако так и не смогли продвинуться ни на километр дальше. 883 дня длилась оккупация Новгорода. Только с третьей попытки удалось его освободить», — отметил губернатор Новгородской области Сергей Митин.

Основное мероприятие праздника состоится сегодня, 20 января, в день освобождения города у стелы «Город воинской славы» — общегородской торжественный митинг.

Напомним, Новгород был оставлен войсками Красной Армии 19 августа 1941 года и освобожден от завоевателей 20 января 1944 года. За дни оккупации из 2346 жилых строений в городе осталось 40. Были разрушены практически все дома, все больницы, школы и предприятия, памятники истории, культуры и архитектуры. Из 48 тысяч довоенного населения на день освобождения в городе находился 51 человек.