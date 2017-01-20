Брянск, 20 января, 2017, 11:48 — ИА Регнум. В Брянске возбуждено уголовное дело об использовании заведомо подложного документа в отношении сотрудников управляющей компании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Цитата из кф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

По версии следствия, люди, которые действовали в интересах управляющей компании «НТУ», подделали протоколы собрания собственников и листы для голосования. Эти документы почти позволили УК «увести» дом у своих конкурентов — УК «Юпитер».

Факт вскрылся из-за того, что осенью 2016 года «Юпитер» долгое время не мог получить паспорт готовности дома к отопительному сезону. Оказалось, что причиной задержки и стало преступление.

«По результатам их рассмотрения по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на начало ноября 2016 года, общая задолженность брянских управляющих компаний перед всеми поставщиками составила более 1 млрд рублей. Причем с начала года задолженность выросла почти на 120 млн рублей. При этом процент сбора денег за ресурсы через управляющие компании значительно ниже, чем при прямых расчетах.