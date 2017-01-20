Самара, 20 января, 2017, 11:46 — ИА Регнум. В Самаре на Некрасовском спуске спасателями была оказана помощь двум мужчинам, которые в момент нахождения в проруби при выныривании случайно ушли под лед, сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области, передает ИА REGNUM.

Fotostation.ru Лед

Наибольшее количество посещений купели наблюдалось на берегу реки Волги напротив улиц Некрасовской и Полевой. Благодаря спасателям случаев гибели людей после купания Крещения Господня в местах дежурства не регистрировалось. Происшествий при проведении мероприятия не допущено. Всего за 18 и 19 января на дежурстве около купелей находилось 73 спасателя, задействовано 7 аварийно-спасательных автомобилей и аэроглиссер «Патруль», отметили в ПСС региона.