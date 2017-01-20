Новосибирск, 20 января, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Бывший сотрудник новосибирского аэропорта Толмачево признан судом виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба авиакомпании. Как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего авиатехника аэропорта, ответственного за обеспечение безопасности буксировки воздушного судна

Tolmachevo.ru Международный аэропорт Толмачёво в Новосибирске

Он признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба авиакомпании «Аэрофлот» (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Приговором Обского городского суда осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в начале февраля 2016 года в аэропорту Толмачево в результате столкновения тягача и буксируемого им воздушного судна Airbus А-320 был поврежден обтекатель воздухозаборника двигателя самолета. Ущерб собственника воздушного судна — «Аэрофлота» — был оценен почти в 7 млн рублей. Судом и следствием установлено, что руководивший процессом буксировки авиатехник не принял мер по обеспечению безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в результате чего произошло столкновение тягача и воздушного судна.