Москва, 20 января, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий ужесточение наказания за преступления в отношении достигших 70-и лет, намерен внести в Госдуму депутат Дмитрий Савельев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

«Закон должен защитить наших стариков, которые являются наиболее уязвимой социальной группой населения. Из-за их беспомощности и доверчивости преступники частенько выбирают их в качестве своих жертв», — отметил парламентарий.

По его словам, в предлагаемой поправке в Уголовный кодекс речь идет, прежде всего, об убийстве, краже, грабеже и мошенничестве. «Преклонный возраст жертв таких преступлений необходимо рассматривать как отягчающее обстоятельство», — считает депутат.