Москва, 20 января, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Первого чешско-российского банка Дмитрий Меркулов, обвиняемый в растрате средств банка, заключен под стражу до 17 марта. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, передает радиостанция Business FM.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

С ходатайством об аресте Меркулова ранее выступили представители следствия. По версии обвинения, он причастен к растрате средств банка в размере не менее 2 млрд рублей. Решение об аресте было принято судом 19 января.

Сам фигурант не соглашается с обвинениями, утверждая, что не участвовал в подготовке инкриминируемых ему сделок, кроме того, занимал должность вице-президента банка лишь две недели. Вместе с тем следователи проверяют возможную причастность Меркулова к хищениям в другой кредитной организации — «Таурус».

Стоит отметить, что Первый чешско-российский банк выдал кредит ультраправой французской партии «Национальный фронт», лидером которой является Марин Ле Пен. Также организация известна связями с Центробанком Ирана.