Вашингтон, 20 января, 2017, 11:38 — ИА Регнум. На церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа не будут присутствовать 62 представителя Демократической партии. В числе поддержавших этот бойкот — сенаторы ряда американских штатов, пишет Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Издание уточняет, что количество протестующих, скорее всего, не окончательное — оно может увеличиться. Автор публикации подчёркивает, что в бойкоте не последнюю роль сыграл сам Трамп, подвергнув критике конгрессмена Джона Льюиса.

Бойкотируют инаугурацию сенаторы от штатов Аризона, Вашингтон, Вирджиния, Висконсин, Джорджия, Иллинойс, Калифорния, Кентукки, Мичиган, Миннесота, Миссисипи, Миссури, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Флорида, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо, Орегон, Пенсильвания, Северная Каролина, Теннесси, Техас.

Напомним, Трамп раскритиковал Льюиса после заявления правозащитника о том, что он не считает миллиардера законным президентом. Аргументом к этому заявлению Льюиса стала ссылка на незаконное участие «российских хакеров» в выборах.

«Я не считаю этого избранного президента легитимным. Я считаю, что русские пытались помочь этому человеку победить на выборах», — заявил Льюис.