Ростов-на-Дону, 20 января, 2017, 11:27 — ИА Регнум.



Rostov-gorod.ru Ростов-на-Дону

В администрации Ростова-на-Дону продолжаются кадровые изменения. Сегодня, 20 января, стало известно о новом назначении. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, на должность заместителя главы администрации города-миллионника по вопросам экономики назначен Дмитрий Чернышов.

37-летний батайчанин трудовую деятельность начал в 2002 году экспертом-консультантом Фонда инноваций и экономических технологий «Содействие-XXI век», преподавал в вузе. В течение многих лет был руководителем ООО «Областной консалтинговый центр».

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Кадровая перезагрузка в администрации Ростова-на-Дону: продолжение следует

Напомним, отставки и назначения в администрации донской столицы начались в 2016 году. Главный кабинет в ростовской администрации ‪7 ноября занял Виталий Кушнарев, который до этого возглавлял министерство транспорта Ростовской области. Смена сити-менеджера произошла по истечении срока контракта с предшественником Кушнарева — Сергеем Горбанем.

«Сергей Горбань, возможно, — талантливый политработник, но никакой не хозяйственник. Сити-менеджер вообще не должен в политические дела соваться, но таково состояние нашей политической культуры. Быть одновременно политиком и хозяйственником — задача непростая. И приходится что-то ставить во главу угла», — отмечал ранее ростовский политолог Юрий Гиренко.

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