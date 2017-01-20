Москва, 20 января, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Для решения вопросов администрирования бизнеса необходимо создать специальную рабочую группу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом заявил, выступая в Госдуме, глава комитета нижней палаты по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы говорим о налогах для малого бизнеса — малый бизнес сегодня убивают уже не налоговая нагрузка, а то избыточное администрирование, та отчетность, которую приходится выполнять. ФНС сегодня проверяет менее 0,1% малых предприятий. Если мы проверяем 0,1%, зачем нужно такое количество инструментов, такое количество отчетности. Может быть, настало время создать рабочую группу, которая специально займется вопросами администрирования бизнеса и упрощения отчетности. Я думаю, что это мы можем решить уже сейчас, не дожидаясь 2018 года», — отметил он.

Макаров напомнил, что Госдуме «удалось сохранить ЕНВД до 2020 года, а ведь это 2,5 млн человек, это самая удобная налоговая система». «Мы не дали повысить страховые взносы на фонд оплаты труда, не дали повысить тот фактический налог, который больнее всего ударяет по предпринимателям. Проблема самозанятых — мы решили ее, но необходимо определить статус самозанятых», — подчеркнул он.

При этом необходимо работать дальше для улучшения положения бизнеса и укрепления финансовой самостоятельности регионов, полагает глава комитета. «Задачи, которые стоят перед нами, должны быть выявлены в ходе публичного, абсолютно открытого обсуждения с бизнес-сообществом, но принимать решения представит нам. Какие это решения? В первую очередь, надо укреплять финансовую самостоятельность регионов и муниципальных объединений — именно там основные проблемы», — считает парламентарий.

Макаров назвал одной из главных задач весенней сессии Госдумы парламентские слушания по устойчивости региональных бюджетов и межбюджетной политики, а «одновременно — обсуждение единой политики, где будут собраны все инструменты экономического развития страны».

«Госдума должна обеспечить публичное открытое обсуждение всех этих проблем, все должны понять — парламент России состоялся, нам предстоит принимать решения в этой сфере и нести за них ответственность», — резюмировал он.