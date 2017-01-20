Ярославль, 20 января, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Приговор мэру Ярославля Евгению Урлашову, его заместителю Дмитрию Донскову и советнику Алексею Лопатину оставлен без изменений. Такое решение вынес Ярославской областной суд 20 января, передает корреспондент ИА REGNUM. Адвокаты Урлашова и Лопатина просили в апелляционной жалобе отменить обвинительный приговор их подзащитным, прокуратура настаивала на отмене приговора, оправдывающего Дмитрия Донскова. Однако решения суда первой инстанции устояло.

ИА REGNUM Дмитрий Донсков, Евгений Урлашов, Алексей Лопатин

Теперь приговор вступит в законную силу, что повлечет за собой лишение полномочий мэра Евгения Урлашова (которые и так должны были истечь весной 2017 года). Как сообщало ранее ИА REGNUM, за получение взятки и покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору Урлашов был приговорен к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей, Алексей Лопатин — к 7 годам, Дмитрий Донсков — оправдан.