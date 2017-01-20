Ярославский облсуд оставил без изменений приговор по делу Урлашова
Ярославль, 20 января, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Приговор мэру Ярославля Евгению Урлашову, его заместителю Дмитрию Донскову и советнику Алексею Лопатину оставлен без изменений. Такое решение вынес Ярославской областной суд 20 января, передает корреспондент ИА REGNUM. Адвокаты Урлашова и Лопатина просили в апелляционной жалобе отменить обвинительный приговор их подзащитным, прокуратура настаивала на отмене приговора, оправдывающего Дмитрия Донскова. Однако решения суда первой инстанции устояло.
Теперь приговор вступит в законную силу, что повлечет за собой лишение полномочий мэра Евгения Урлашова (которые и так должны были истечь весной 2017 года). Как сообщало ранее ИА REGNUM, за получение взятки и покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору Урлашов был приговорен к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей, Алексей Лопатин — к 7 годам, Дмитрий Донсков — оправдан.