Новосибирск, 20 января, 2017, 11:26 — ИА Регнум. В Новосибирске выросли цены на бензин. За неделю, с 9 по 16 января, рост потребительских цен на автомобильный бензин составил 0,2%, цены на дизельное топливо за это время почти не изменились. Такие данные предоставили ИА REGNUM в Новосибирскстате.

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При этом за период с 26 декабря 2016 года по 16 января 2017 года бензин на новосибирских АЗС подорожал в среднем на 0,8%, в дизтопливо — на 1,9%.

Так, по данным органов статистики, на 16 января, литр бензина марки АИ-92 можно было приобрести за 34,01 руб., марки АИ-95 и выше — за 37,95 руб., дизельное топливо — за 37,26 руб. за литр. 26 декабря эти марки бензина стоили 33,82 руб. и 37,77 руб., соответственно, а дизтопливо — 36,94 руб.