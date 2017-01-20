Магадан, 20 января, 2017, 12:34 — ИА Регнум. В Магаданской области перевозчики не знают, как исполнить федеральные требования, которыми запрещается перевозить делимые грузы на тяжеловесных фурах. Для перевозчиков делить топливо просто невыгодно, но компаниям и муниципалитетам оно необходимо. А альтернативного пути доставки на Колыме нет.

John Hewat Грузовик-цистерна

«Магаданская правда» пишет, что поправки в федеральный закон, запретившие перевозить на большегрузах то, что возможно разделить, были внесены ещё больше года назад, но ситуация на Колыме обострилась сейчас. Срок действия имеющихся разрешений, полученных до изменений в законодательстве, подходит к концу, а новые грузоперевозчики, транспортирующие жидкое топливо большим кубажом, получить не могут. По мнению специалистов ФКУ Упрдор «Колыма», бензин, мазут и дизель являются делимым грузом, автотранспортники же заявляют, что жидкости ГСМ введенное ограничение затрагивать не может.

Грузоперевозчики аргументируют: бочки на 32 куба, и меньше 30-ти заливать в них нельзя по техники безопасности. Руководитель магаданского филиала ФКУ Упрдор «Колыма» Сергей Кривошеин настаивает: есть другие бочки, меньшего кубажа.

«Что нам делать, разрезать бочки, уменьшая наполовину, и заваривать? — недоумевает председатель Магаданской областной ассоциации автотранспортников «Магаданавтосоюз» Валерий Хожило. — Бочек на 20 кубов на Колыме мало, процентов 10 — 20 от общего числа. Покупать новые небольшие? Так тогда придется заменить и тягачи».

Но тогда грузоперевозки по сложной колымской трассе просто станут нерентабельными, уверены транспортники, а масштабная смена автопарка подорвёт экономику любого автопредприятия, поскольку в этом случае придется привлекать коммерческие займы. Кроме того, подобные меры привели бы к увеличению расценок на грузоперевозки, что серьезно ударит по тем же муниципалитетам и коммунальным предприятиям, кстати, уже имеющим серьезные задолженности перед перевозчиками.

Валерий Хожило обращает внимание и на то, что альтернативы для перевозок в виде железной дороги на Колыме нет. В итоге получается замкнутый круг: возить малогрузами невыгодно для перевозчиков, увеличивать тариф за перевозки — для потребителей ГСМ, а закрывать глаза на нарушения требования федерального законодательства недопустимо для органов исполнительной власти.